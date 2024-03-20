Энман Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнман Александр Федорович

Энман Александр Федорович

Место рождения

Пернов, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

30.08.1856

Дата смерти

01.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
07.10.1856
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Перновского уездного училища учитель Федор Карлович Зорьевиц и Перновского бургамистра Рамбах жена Емалина Рамбах
Рождение ребёнка
20.11.1889

Дочь: Наталия Александровна

Мать ребёнка: Энман Анна Николаевна

Санкт-Петербург
Смерть
01.07.1903
Санкт-Петербург
Причина смерти: Паралич сердца
Похороны
Неизвестно
Андреевский собор, Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close