Энман Александр Федорович
Место рожденияПернов, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения30.08.1856
Дата смерти01.07.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
07.10.1856
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Перновского уездного училища учитель Федор Карлович Зорьевиц и Перновского бургамистра Рамбах жена Емалина Рамбах
Рождение ребёнка
20.11.1889
Дочь: Наталия Александровна
Мать ребёнка: Энман Анна Николаевна
Санкт-Петербург
Смерть
01.07.1903
Санкт-Петербург
Причина смерти: Паралич сердца
Похороны
Неизвестно
Андреевский собор, Санкт-Петербург