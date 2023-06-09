Жуков Федор Афанасьев
Место рождения
Дата рождения16.05.1781
Дата смерти11.09.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1781
Отец: Афанасий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Жуков Павел Федоров
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Рябушина Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
12.08.1821
Дочь: Василиса (Васса) Федорова
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Жуков Родион Федоров
Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Корнеева
Смерть
11.09.1840
Причина смерти: от водяной