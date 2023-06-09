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Жуков Федор Афанасьев

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

16.05.1781

Дата смерти

11.09.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1781

Отец: Афанасий Андреев

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Жуков Павел Федоров

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Рябушина Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Жуков Варфоломей Федоров

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1821

Дочь: Василиса (Васса) Федорова

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Жуков Родион Федоров

Мать ребёнка: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Корнеева

Смерть
11.09.1840
Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от водяной