Бороненков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороненков Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2014

Сын: Бороненков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бороненкова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
05.11.2016

Сын: Бороненков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Бороненкова Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бороненкова Ольга Владимировна

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