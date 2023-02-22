Бороненков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.2014
Сын: Бороненков Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Бороненкова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
05.11.2016
Сын: Бороненков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Бороненкова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно