Шмигельская (Зайцева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмигельская Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмигельский Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмигельский Василий Иосифович
Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмигельский Иосиф
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шмигельский Николай Иосифович
Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Морозова (Шмигельская) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф
Награда
26.04.1973
Звание или должность: работница совхоза "Советская Сибирь" Купинского района Награжден: Медаль "Медаль материнства" II степени Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 1... Показать все
Смерть
Неизвестно