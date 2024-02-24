Шмигельская (Зайцева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмигельская (Зайцева) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмигельская Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф

Киевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмигельский Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмигельский Василий Иосифович

Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф

Киевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмигельский Иосиф

Место жительства
Неизвестно
Киевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шмигельский Николай Иосифович

Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф

Киевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Морозова (Шмигельская) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Шмигельский Иосиф

Киевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Награда
26.04.1973
Звание или должность: работница совхоза "Советская Сибирь" Купинского района Награжден: Медаль "Медаль материнства" II степени Основание и дата: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 апреля 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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