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Виногорова Валентина Николаевна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

13.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1995

Отец: Виногоров Николай Владимирович

Мать: Виногорова Галина Вениаминовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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