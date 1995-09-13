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Виногорова Валентина Николаевна
Виногорова Валентина Николаевна
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
13.09.1995
Пол
Женский
Отец
Виногоров Николай Владимирович
1958 г.р.
Мать
Виногорова (Шушакова) Галина Вениаминовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1995
Отец:
Виногоров Николай Владимирович
Мать:
Виногорова Галина Вениаминовна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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