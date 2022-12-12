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Дроздов Александр Викторович

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Место рождения

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область

Дата рождения

09.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1987

Отец: Дроздов Виктор Николаевич

Мать: Дроздова Валентина Георгиевна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
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