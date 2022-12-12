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Дроздов Александр Викторович
Дроздов Александр Викторович
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Место рождения
Атбасар
, Атбасарский район, Акмолинская область
Дата рождения
09.01.1987
Пол
Мужской
Отец
Дроздов Виктор Николаевич
1951 г.р.
Мать
Дроздова (Пьяных) Валентина Георгиевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1987
Отец:
Дроздов Виктор Николаевич
Мать:
Дроздова Валентина Георгиевна
Атбасар
, Атбасарский район, Акмолинская область
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