Волженин Петр Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Петр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Зоя Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Зоя Петровна

Мать ребёнка: Волженина Вера Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Егор Петрович

Мать ребёнка: Волженина Вера Варламовна

Смерть
Неизвестно

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