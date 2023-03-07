Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феония Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гурьевич
Кучина, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Гурьевич
Бакланов, Ржевский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно