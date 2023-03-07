Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Ивановна

Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Хомутова, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомутова, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феония Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гурьевич

Кучина, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Гурьевич

Бакланов, Ржевский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close