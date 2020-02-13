Аршинова (Корнюшкина) Мария Афанасьевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения05.10.1929
Дата смерти13.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
08.01.1953
Сын: Аршинов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
05.12.1954
Сын: Аршинов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1957
Сын: Аршинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1964
Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.02.2020