Аршинова (Корнюшкина) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Корнюшкина) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

05.10.1929

Дата смерти

13.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
08.01.1953

Сын: Аршинов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
05.12.1954

Сын: Аршинов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
20.02.1957

Сын: Аршинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.04.1964

Сын: Аршинов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Аршинов Николай Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.02.2020
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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