Лазарь Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарь Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анисья Лазарева

Мать ребёнка: Евфимия Фетисова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Александр Лазарев

Мать ребёнка: Евфимия Фетисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Фетисова

Смерть
Неизвестно