Винокур (Добжик) Бася Борисовна
Место рожденияместечко Лоев Реченского уезда Гомельской губернии Белоруссии
Дата рождения01.03.1891
Дата смерти27.01.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1891
Отец: Добжик Борис
Мать: Добжик (Добжик) Злата
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
18.08.1909
Дочь: (Винокур) Ревекка (Рива)
Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Винокур Хаим
Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович
Рождение ребёнка
06.04.1915
Сын: Винокур Юрий
Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: (Винокур) Фэйга (Феня) Давыдовна
Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович
Рождение ребёнка
06.04.1920
Рождение ребёнка
16.12.1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
22.06.1927
Рождение ребёнка
31.12.1931
Смерть
27.01.1976
Похороны
Неизвестно