Винокур (Добжик) Бася Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокур (Добжик) Бася Борисовна

Место рождения

местечко Лоев Реченского уезда Гомельской губернии Белоруссии

Дата рождения

01.03.1891

Дата смерти

27.01.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1883 г.р.

Дети

1909 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1891

Отец: Добжик Борис

Мать: Добжик (Добжик) Злата

Бракосочетание
1907

Муж: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
18.08.1909

Дочь: (Винокур) Ревекка (Рива)

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Винокур Хаим

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
06.04.1915

Сын: Винокур Юрий

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: (Винокур) Фэйга (Феня) Давыдовна

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
06.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
16.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
22.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Рождение ребёнка
31.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокур Давид Меерович

Смерть
27.01.1976
Похороны
Неизвестно

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