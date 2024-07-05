Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Зарх Самуил

Мать: Zarh Sosia

Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Фрухтбейн (Меерсон) Мирра

Отец ребёнка: Меерсон Копель

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Меерсон (Meerson) Слава

Отец ребёнка: Меерсон Копель

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Симкина (Меерсон) Софья

Отец ребёнка: Меерсон Копель

Смерть
1927

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