Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Зарх Самуил
Мать: Zarh Sosia
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Фрухтбейн (Меерсон) Мирра
Отец ребёнка: Меерсон Копель
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Меерсон (Meerson) Слава
Отец ребёнка: Меерсон Копель
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Симкина (Меерсон) Софья
Отец ребёнка: Меерсон Копель
Смерть
1927