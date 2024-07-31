Найденкова Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденкова Федосья Алексеевна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденков Павел

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Найденкова) Евдокея

Отец ребёнка: Найденков Павел

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Найденкова) Матрена

Отец ребёнка: Найденков Павел

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Найденкова) Анна

Отец ребёнка: Найденков Павел

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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