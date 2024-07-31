Найденкова Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найденков Павел
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Найденкова) Евдокея
Отец ребёнка: Найденков Павел
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Найденкова) Матрена
Отец ребёнка: Найденков Павел
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Найденкова) Анна
Отец ребёнка: Найденков Павел
Смерть
Неизвестно