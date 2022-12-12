Плесовских Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Татьяна Осиповна

Плесовских Татьяна Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Плесовских Терентий Гаврилович

Отец ребёнка: Плесовских Гаврила

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Плесовских Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Плесовских Гаврила

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Плесовских Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Плесовских Гаврила

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Гаврила

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close