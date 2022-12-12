Плесовских Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плесовских Терентий Гаврилович
Отец ребёнка: Плесовских Гаврила
Рождение ребёнка
1756
Сын: Плесовских Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Плесовских Гаврила
Рождение ребёнка
1773
Сын: Плесовских Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Плесовских Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плесовских Гаврила
Смерть
Неизвестно