Будин Георгий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Будин Михаил Елисеевич
Мать: Будина Домника Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дария Георгиева
Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татиана Георгиева
Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева
Смерть
Неизвестно