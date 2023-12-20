Будин Георгий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будин Георгий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Будин Михаил Елисеевич

Мать: Будина Домника Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Агриппина Андреева

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дария Георгиева

Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татиана Георгиева

Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Будин Тимафей Георгиевич

Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Будин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Будина Агриппина Андреева

Смерть
Неизвестно

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