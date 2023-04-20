Мухаметгали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметгали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгалин Янгир Мухаметгалиевич

Мать ребёнка: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгалин Арслан Мухаметгалиевич

Мать ребёнка: не указана

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно