Забелина (Рогова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1919
Дата смерти13.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
02.08.1949
Рождение ребёнка
1955
Сын: Забелин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Забелин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
03.06.1961
Смерть
13.03.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно