Забелина (Рогова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Рогова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

13.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
02.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Михаил Сергеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Забелин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Забелин Михаил Сергеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забелин Михаил Сергеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.03.1987
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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