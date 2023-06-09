Шаповал Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти25.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Драная Елена Захаровна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Валентина Захаровна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поступаева Вера Захаровна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна
Смерть
25.03.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно