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Шаповал Захар Иванович

Место рождения

Черноглазовка, Харківська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

25.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноглазовка, Харківська область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Драная Елена Захаровна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Валентина Захаровна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна

Черноглазовка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поступаева Вера Захаровна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна

Черноглазовка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Назаровна

Смерть
25.03.1977
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым