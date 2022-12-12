Усков Андрей Борисович
Место рождения
Дата рождения16.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965
Отец: Усков Борис Макарович
Мать: Ускова Людмила Макаровна
Рождение ребёнка
22.11.1983
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1987
Дочь: Ускова Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1987
Дочь: Ускова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно