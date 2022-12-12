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Усков Андрей Борисович

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

16.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965

Отец: Усков Борис Макарович

Мать: Ускова Людмила Макаровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.1983

Сын: Усков Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1987

Дочь: Ускова Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1987

Дочь: Ускова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Татьяна Михайловна

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