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Жижин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896 ст.

Отец: Жижин Николай Петрович

Мать: Жижина Людмила Павловна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 596
Крещение
21.09.1896 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Владимирской губернии и уезда Воршинской волости казенный крестьянин Степан Антонович Роганов; Ефремовского мещанина Павла... Показать все
Смерть
Неизвестно

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