Жижин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
20.09.1896 ст.
Отец: Жижин Николай Петрович
Мать: Жижина Людмила Павловна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 596
Крещение
21.09.1896 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Владимирской губернии и уезда Воршинской волости казенный крестьянин Степан Антонович Роганов; Ефремовского мещанина Павла... Показать все
Смерть
Неизвестно