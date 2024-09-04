Алгазин Евлампий (В Миру) (В Миру) Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Евлампий (В Миру) (В Миру) Еремеевич

Алгазин Евлампий (В Миру) (В Миру) Еремеевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1867

Дата смерти

19.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Алгазин Еремей Парфёнович

Мать: Алгазина Степанида Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Уральский и Оренбургски Евлогий.
Смерть
19.02.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.