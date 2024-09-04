Алгазин Евлампий (В Миру) (В Миру) Еремеевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1867
Дата смерти19.02.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Уральский и Оренбургски Евлогий.
Смерть
19.02.1916