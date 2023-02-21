Скворцов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1983

Сын: Скворцов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Скворцова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
23.04.1985

Дочь: Чижова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Скворцова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
22.06.1987

Дочь: Скворцова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Скворцова Любовь Владимировна

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