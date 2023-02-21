Скворцов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1983
Сын: Скворцов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Скворцова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
23.04.1985
Дочь: Чижова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Скворцова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
22.06.1987
Дочь: Скворцова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Скворцова Любовь Владимировна