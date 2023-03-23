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Тамара Михайловна
Тамара Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Александров Михаил Иванович
1912 г.р.
Мать
Александрова Олимпиада Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Александров Михаил Иванович
Мать:
Александрова Олимпиада Алексеевна
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