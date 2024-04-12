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Ксанке Хайретина

Место рождения

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ксанке Нина И

Отец ребёнка: не указан

Трудовая армия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ксанке Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ксанке Юнна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1937

Дочь: Токарева Рейн Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Рейн Федор Федорович

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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