Ксанке Хайретина
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ксанке Нина И
Трудовая армия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ксанке Яков
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ксанке Юнна
Рождение ребёнка
17.05.1937
Дочь: Токарева Рейн Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Рейн Федор Федорович
Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно