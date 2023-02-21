Луковская (Янчевская) Серафима Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Янчевский Антон Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1890
Дочь: Верникович Зинаида
Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Луковский Александр Антонович
Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Юлия Антоновна
Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковский Евгений Антонович
Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковский Владимир Антонович
Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно