Луковская (Янчевская) Серафима Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковская (Янчевская) Серафима Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Янчевский Антон Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1890

Дочь: Верникович Зинаида

Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Луковский Александр Антонович

Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Юлия Антоновна

Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковский Евгений Антонович

Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковский Владимир Антонович

Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Луковский Антон-Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковский Антон-Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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