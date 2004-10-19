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Путырская Чупринина Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

19.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: не указан

Мать: Чупринина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.11.1949

Сын: Чупринин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бакадаров Василий

Рождение ребёнка
10.06.1962

Сын: Путырский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Путырский Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1964

Дочь: Касьяненко Путырская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Путырский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакадаров Василий

Смерть
19.10.2004
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