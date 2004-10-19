Путырская Чупринина Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1929
Дата смерти19.10.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: не указан
Рождение ребёнка
16.11.1949
Сын: Чупринин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бакадаров Василий
Рождение ребёнка
10.06.1962
Сын: Путырский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Путырский Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1964
Дочь: Касьяненко Путырская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Путырский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакадаров Василий
Смерть
19.10.2004