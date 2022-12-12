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Демидов Иван Семёнович

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Место рождения

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Демидов Семён Платонович

Мать: Алёнка

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.01.1949

Дочь: Емельянова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Демидов Николай Иванович

Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна

Рождение ребёнка
10.10.1962

Сын: Демидов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна

Становое, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Толмачёва Елена Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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