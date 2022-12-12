Демидов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Демидов Семён Платонович
Мать: Алёнка
Рождение ребёнка
29.01.1949
Дочь: Емельянова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
10.10.1962
Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Толмачёва Елена Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Анна Поликарповна
Смерть
Неизвестно