Антропов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропов Олег

Антропов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антропов ?

Мать: (Антропова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова (Коновалова) Татьяна

Рождение ребёнка
01.04.1992

Дочь: (Антропова) Валерия

Мать ребёнка: Антропова (Коновалова) Татьяна

Рождение ребёнка
01.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антропова (Коновалова) Татьяна

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