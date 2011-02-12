(Эпова) Инна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1957
Дата смерти12.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.02.2011