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(Эпова) Инна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1957

Дата смерти

12.02.2011

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1957

Отец: Эпов Владимир Иванович

Мать: Эпова (Эпова) Поликсения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.2011

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