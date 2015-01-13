Шипка (Антонышина) Анна Ильевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1922
Дата смерти13.01.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922
Отец: Антонышин Илья
Рождение ребёнка
09.08.1950
Дочь: Савицкая Стефания Михайловна
Отец ребёнка: Шипка Михаил Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1955
Отец ребёнка: Шипка Михаил Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1962
Дочь: Баранова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шипка Михаил Федорович
Яворов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2015