Шипка (Антонышина) Анна Ильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипка (Антонышина) Анна Ильевна

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Место рождения

Вербляны, Львівська область

Дата рождения

21.10.1922

Дата смерти

13.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922

Отец: Антонышин Илья

Мать: Семерецкая Надежда Семеновна

Вербляны, Львівська область
Рождение ребёнка
09.08.1950

Дочь: Савицкая Стефания Михайловна

Отец ребёнка: Шипка Михаил Федорович

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.03.1955

Сын: Шипка Богдан Михайлович

Отец ребёнка: Шипка Михаил Федорович

Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.04.1962

Дочь: Баранова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шипка Михаил Федорович

Яворов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипка Михаил Федорович

Смерть
13.01.2015
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