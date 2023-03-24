Прокопенко (Осипова) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко (Осипова) Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Сын: Прокопенко Михаил Викторович

Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Максим Викторович

Отец ребёнка: Прокопенко Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Виктор Михайлович