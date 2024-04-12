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- Пётр Макарович

Место рождения

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.09.1901 ст.

Дата смерти

25.11.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1901 ст.

Отец: - Макар Васильевич

Мать: - Фёкла Захаровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м)
Крещение
02.09.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Пётр Сысоев - крестьянин из д.Тихая Крёстная мать: Татьяна Зиновьевна - крестьянская девица из д.Похвала
Смерть
25.11.1901 ст.
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 2 мес. (от кашля)
Похороны
27.11.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-50м)
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