- Пётр Макарович
Место рождения
Дата рождения01.09.1901 ст.
Дата смерти25.11.1901 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1901 ст.
Отец: - Макар Васильевич
Мать: - Фёкла Захаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м)
Крещение
02.09.1901 ст.
Крёстный отец: Пётр Сысоев - крестьянин из д.Тихая Крёстная мать: Татьяна Зиновьевна - крестьянская девица из д.Похвала
Смерть
25.11.1901 ст.
Младенец в 2 мес. (от кашля)
Похороны
27.11.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-50м)