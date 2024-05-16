Первова Анна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Первова) Анисья Прокопьевна
Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Первова Леонила Прокопьевна
Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Первов Кирилл Прокопьевич
Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Первова) Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Первов Прокопий Прокопьевич
Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич
Смерть
Неизвестно