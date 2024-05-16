Первова Анна Андриановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первова Анна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Первова) Анисья Прокопьевна

Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Первова Леонила Прокопьевна

Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1871

Сын: Первов Кирилл Прокопьевич

Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Первова) Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1891

Сын: Первов Прокопий Прокопьевич

Отец ребёнка: Первов Прокопий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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