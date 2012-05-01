Егоров Олег Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Олег Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1956

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1956

Отец: Егоров Геннадий Иванович

Мать: Егорова Зинаида Михайловна

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