Сочинский Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.2018
Сын: Сочинский Марк Ильич
Мать ребёнка: Сочинская Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Сочинская ?
Мать ребёнка: Сочинская Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Сочинская ?
Мать ребёнка: Сочинская Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно