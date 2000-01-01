Эмих Анна (Anna)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиМежду 1783 и 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Эмих Иоганн Николаус
Отец ребёнка: Эмих Иоганн Адам
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эмих Иоганн Адам
Смерть
Между 1783 и 1794
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)