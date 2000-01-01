Эмих Анна (Anna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих Анна (Anna)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Между 1783 и 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Эмих Иоганн Николаус

Отец ребёнка: Эмих Иоганн Адам

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмих Иоганн Адам

Смерть
Между 1783 и 1794
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
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