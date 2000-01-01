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Федяков Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Федяков Федор

Мать: не указана

д. Мошкино
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Попова Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Федякова Евдокия

д. Мошкино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Федяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Федякова Евдокия

д. Мошкино
Рождение ребёнка
1918

Сын: Федяков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Федякова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Иван Иванович

Мать ребёнка: Федякова Евдокия

родился в д. Мошкино
Смерть
1935
д. Мошкино. Зимой 1935 года группой людей поехали сдавать зерно и при пересечении жд путей попали под поезд. 7 человек погибло, в живых остался 1 сопровождающий, по фамилии Мошкин.
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