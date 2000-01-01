Федяков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Федяков Федор
Мать: не указана
д. Мошкино
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Попова Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Федякова Евдокия
д. Мошкино
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Федякова Евдокия
д. Мошкино
Рождение ребёнка
1918
Сын: Федяков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Федякова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федякова Евдокия
родился в д. Мошкино
Смерть
1935
д. Мошкино. Зимой 1935 года группой людей поехали сдавать зерно и при пересечении жд путей попали под поезд. 7 человек погибло, в живых остался 1 сопровождающий, по фамилии Мошкин.