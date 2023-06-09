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Лукерья Матвеева

Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.

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НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята той же сотни из деревни Варзи-Ятчи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Данило Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Дмитриев

Смерть
Неизвестно