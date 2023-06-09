Лукерья Матвеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
взята той же сотни из деревни Варзи-Ятчи новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Данило Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Дмитриев
Смерть
Неизвестно