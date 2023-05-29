Ромашенкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1888 по 1892
Сын: Ромашенков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ромашенков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашенков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Ромашенков Григорий
Смерть
Неизвестно