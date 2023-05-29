Ромашенкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашенкова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1888 по 1892

Сын: Ромашенков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Ромашенков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашенков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Ромашенков Григорий

Смерть
Неизвестно