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Слукина Александра Андреевна
Слукина Александра Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Слукин Андрей (Андреян)
Мать
Слукина Марфа Петровна
1960 или 1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Слукин Андрей
Мать:
Слукина Марфа Петровна
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