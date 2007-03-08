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Деревянка Саверин Григорьевич

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Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

21.11.1945

Дата смерти

08.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945

Отец: Деревянка Григорий

Мать: Деревянка Софья

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
19.07.1970

Сын: Хахаев Вячеслав Саверинович

Мать ребёнка: не указана

Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1980

Дочь: Антонова Лиана Савериновна

Мать ребёнка: Деревянка Валентина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1983

Дочь: Павлова Олеся савериновна

Мать ребёнка: Деревянка Валентина Александровна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
08.03.2007
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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