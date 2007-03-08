Деревянка Саверин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1945
Дата смерти08.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1945
Отец: Деревянка Григорий
Мать: Деревянка Софья
Рождение ребёнка
19.07.1970
Сын: Хахаев Вячеслав Саверинович
Мать ребёнка: не указана
Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1980
Дочь: Антонова Лиана Савериновна
Мать ребёнка: Деревянка Валентина Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1983
Дочь: Павлова Олеся савериновна
Мать ребёнка: Деревянка Валентина Александровна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
08.03.2007
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область