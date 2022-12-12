Ванеев Павел Евгенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1939
Дочь: Верочкина Галина Павловна
Мать ребёнка: Ванеева Ефросинья Романовна
Воскресенка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940