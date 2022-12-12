Ванеев Павел Евгенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанеев Павел Евгенович

Ванеев Павел Евгенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1939

Дочь: Верочкина Галина Павловна

Мать ребёнка: Ванеева Ефросинья Романовна

Воскресенка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванеева Ефросинья Романовна

Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close