Маврин Дмитрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврин Дмитрий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1977

Отец: не указан

Мать: Маврина Людмила Дмитриевна

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