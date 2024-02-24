Петрова (Бирюкова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1911
Дата смерти15.05.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Отец: Бирюков Николай
Мать: не указана
Где и кем работала: Горьковское речное пароходство, матрос
Рождение ребёнка
09.12.1938
Отец ребёнка: Петров Степан Леонтьвич (Левонтьевич)
Смерть
15.05.1982
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: повторный и острый инфаркт миокарда на фоне хронической ишемической болезни сердца