Петрова (Бирюкова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Бирюкова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Болваницы, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

15.05.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: Бирюков Николай

Мать: не указана

Болваницы, Сокольский, Нижегородская область
Где и кем работала: Горьковское речное пароходство, матрос
Рождение ребёнка
09.12.1938

Сын: Петров Виктор Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Леонтьвич (Левонтьевич)

Смерть
15.05.1982
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: повторный и острый инфаркт миокарда на фоне хронической ишемической болезни сердца

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