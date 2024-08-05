Артюхин Тихон Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Тихон Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Артюхин (?) Фадей ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин (?) Сафрон Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Артюхин (?) Кандратий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Артюхин (?) Яков Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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