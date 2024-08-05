Артюхин Тихон Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Артюхин (?) Фадей ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артюхин (?) Сафрон Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Артюхин (?) Кандратий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Артюхин (?) Яков Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно