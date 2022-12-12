Иванова (Назина) Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Назина) Ольга Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.?

Дата смерти

18.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1935

Дочь: Шишелова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1947

Дочь: Демакова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Васильевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков Васильевич

Смерть
18.07.1979
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