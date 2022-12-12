Иванова (Назина) Ольга Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.?
Дата смерти18.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1935
Дочь: Шишелова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1947
Дочь: Демакова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Васильевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1979