Павличенко Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавличенко Евдокия Николаевна

Павличенко Евдокия Николаевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

21.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1892

Муж: Павличенко Кирилл Никитин

Рождение ребёнка
27.06.1892

Дочь: (Павличенко) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин

Рождение ребёнка
26.09.1901

Сын: Павличенко Иван Кириллович

Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин

Рождение ребёнка
11.07.1903

Дочь: (Павличенко) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин

Смерть
21.06.1904
Причина смерти: Болезнь-головная боль
Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: (Павличенко) Лидия Кирилловна

Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: (Павличенко) Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин

Рождение ребёнка
?.03.1917

Дочь: (Павличенко) Раиса Кирилловна

Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.