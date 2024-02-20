Павличенко Евдокия Николаевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти21.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1892
Рождение ребёнка
27.06.1892
Дочь: (Павличенко) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
26.09.1901
Сын: Павличенко Иван Кириллович
Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
11.07.1903
Дочь: (Павличенко) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин
Смерть
21.06.1904
Причина смерти: Болезнь-головная боль
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: (Павличенко) Лидия Кирилловна
Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: (Павличенко) Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин
Рождение ребёнка
?.03.1917
Дочь: (Павличенко) Раиса Кирилловна
Отец ребёнка: Павличенко Кирилл Никитин