Тузова (Якунина) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тузов Анатолий
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Смирнова (Тузова) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Тузов Анатолий
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Морозова (Тузова) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Тузов Анатолий