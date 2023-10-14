Тузова (Якунина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова (Якунина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1937

Отец: Якунин Иван Григорьевич

Мать: Якунина (Калашникова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Анатолий

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Смирнова (Тузова) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Тузов Анатолий

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Морозова (Тузова) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Тузов Анатолий

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