Шатов Иван Кириллович
Место рожденияУсть-Чарышская Пристань, Алтайский край
Дата рождения08.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1925
Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край
Призыв на военную службу
?.01.1943
Томск, город Томск, Томская область
Призван Томским РВК
Награда
25.08.1944
Медаль "За отвагу"
Награда
30.03.1945
Медаль "За отвагу"
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
12.05.1945
Орден Красной Звезды
Награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Праги»
Награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Смерть
Неизвестно