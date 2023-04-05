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Шатов Иван Кириллович

Место рождения

Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край

Дата рождения

08.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1925

Отец: Шатов Кирилл Леонтьевич

Мать: Шатова Надежда Терентьевна

Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край
Призыв на военную службу
?.01.1943
Томск, город Томск, Томская область
Призван Томским РВК
Награда
25.08.1944
Медаль "За отвагу"
Награда
30.03.1945
Медаль "За отвагу"
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
12.05.1945
Орден Красной Звезды
Награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Праги»
Награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Смерть
Неизвестно