Нехорошкова Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошкова Федосья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Нехорошков Павел Ефремович

Отец ребёнка: Нехорошков Ефрем

Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Нехорошков Иов Ефремович

Отец ребёнка: Нехорошков Ефрем

Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Ефрем

Смерть
Неизвестно
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